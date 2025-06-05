Эксперт рассказал, кому увеличат пенсию с 1 июля

Согласно действующим нормативам, ее размер увеличится с 8 907,70 рублей до 17 815,40 рублей. Кроме этого, пенсионерам положена ежемесячная надбавка за уход в размере 1 314 рублей. Таким образом, общий размер выплат для этой категории граждан составит 19 129,40 рублей.