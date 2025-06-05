Эксперт рассказал, кому увеличат пенсию с 1 июля

Российские пенсионеры, отметившие 80-летие в июне, с начала июля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Игорь Балынин.
Согласно действующим нормативам, ее размер увеличится с 8 907,70 рублей до 17 815,40 рублей. Кроме этого, пенсионерам положена ежемесячная надбавка за уход в размере 1 314 рублей. Таким образом, общий размер выплат для этой категории граждан составит 19 129,40 рублей.
«Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей», — рассказал он.
Как пояснил эксперт Игорь Балынин, для получения повышенных выплат не требуется подавать дополнительные заявления — перерасчет производится автоматически на основании данных Социального фонда России.
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