Следующая рабочая неделя будет короткой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Следующая рабочая неделя в России будет трехдневной благодаря празднованию Дня России 12 июня, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«В июне 2025 года россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают еще одни длинные четырехдневные выходные — с 12 по 15 июня. И им будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя», — сказала Подольская.
Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I «О праздничном дне 12 июня». В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.