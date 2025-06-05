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Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран

Кроме того, Трамп частично ограничил въезд в США гражданам Кубы и ещё шести стран.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утвердил указ о запрете на въезд в страну граждан из 12 государств, документ опубликован на сайте Белого дома.

Мера касается граждан Афганистана, Ирана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ливии, а также Сомали, Судана и Йемена.

«После учёта внешней политики, национальной безопасности и целей Соединённых Штатов по борьбе с терроризмом я решил полностью запретить и ограничить въезд граждан следующих 12 стран: Афганистан, Бирма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен», — заявил Трамп.

Помимо этого, Трамп частично ограничен въезд в США для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана, а также Венесуэлы.

Ограничения «применяются как к иммиграционным, так и к неиммиграционным визам».

Ранее сообщалось, что администрация Соединённых Штатов рассматривает возможность ужесточить въезд граждан из 43 государств.