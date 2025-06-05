Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран

«После учёта внешней политики, национальной безопасности и целей Соединённых Штатов по борьбе с терроризмом я решил полностью запретить и ограничить въезд граждан следующих 12 стран: Афганистан, Бирма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен», — заявил Трамп.