Криминальный friendly fire: В Москве грабители отжали 1,3 млн у курьера мошенников

Самое интересное вскрылось позже. Расследование показало, что потерпевший сам не чист на руку. Он действовал в качестве криминального курьера, помогая телефонным мошенникам обманывать граждан. На этот раз мужчина забрал сбережения у 53-летнего москвича и планировал передать деньги своим нанимателям. Однако всё пошло не по плану — сначала его ограбили, а затем задержали полицейские.