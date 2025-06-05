France Bleu: горы мусора скопились в метро Марселя из-за нехватки уборщиков

Представитель профсоюза сотрудников Sud Solidaires Кристоф Волан заявил, что в настоящее время на 34 станциях работает всего около 20 человек. Они вынуждены выбирать между различными задачами, поскольку не могут взять на себя всю работу по уборке. В результате во вторник сотрудники двух линий метро отказались работать из-за грязи в вагонах и на станциях, что привело к временному прекращению движения на этих участках.