France Bleu: горы мусора скопились в метро Марселя из-за нехватки уборщиков

В марсельском метро вновь царит хаос из-за скопившегося мусора, что связано с нехваткой уборщиков в новой клининговой компании, выбранной городскими властями после забастовки мусорщиков в октябре 2024 года. Радиостанция France Bleu сообщает, что на станциях метро повсюду можно увидеть переполненные урны и горы мусора, разбросанные вокруг них.
Французские СМИ и жители Марселя публикуют фотографии, на которых видно, как мусорные баки переполнены, а полы потеряли свою чистоту и покрыты черными разводами. Власти сменили подрядчика по уборке, однако новая компания не справляется с объемом работы, что приводит к ухудшению санитарных условий.
Представитель профсоюза сотрудников Sud Solidaires Кристоф Волан заявил, что в настоящее время на 34 станциях работает всего около 20 человек. Они вынуждены выбирать между различными задачами, поскольку не могут взять на себя всю работу по уборке. В результате во вторник сотрудники двух линий метро отказались работать из-за грязи в вагонах и на станциях, что привело к временному прекращению движения на этих участках.
Ранее сообщалось, что улицы Мадрида оказались завалены мусором на шестой день бессрочной забастовки работников коммунальных служб. Переговоры между профсоюзами и компаниями-концессиями зашли в тупик, в результате чего отходы скапливаются не только в жилых кварталах, но и в популярных у туристов местах.