Защищенный wi-fi и видеонаблюдение появятся во всех новосибирских школах

В Новосибирской области уже более 3,1 тысячи социально значимых объектов подключены к интернету, IT-инфраструктурой обеспечены 934 школы. Работа по созданию защищенной сети в объектах образования продолжается. Ожидается, что до конца 2025 года все школы и колледжи подключат к Wi-Fi, а на их входных группах появятся камеры видеонаблюдения. Об этом рассказал первый замгубернатора Юрий Петухов.