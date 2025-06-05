Защищенный wi-fi и видеонаблюдение появятся во всех новосибирских школах

В Новосибирской области уже более 3,1 тысячи социально значимых объектов подключены к интернету, IT-инфраструктурой обеспечены 934 школы. Работа по созданию защищенной сети в объектах образования продолжается. Ожидается, что до конца 2025 года все школы и колледжи подключат к Wi-Fi, а на их входных группах появятся камеры видеонаблюдения. Об этом рассказал первый замгубернатора Юрий Петухов.
— Высокоскоростной интернет и сотовая связь четвертого поколения в этом году придут в полсотни малых сел, в которых живут от 100 человек. На сегодня 98 процентов новосибирцев обеспечены мобильной связью и интернетом, — добавили в пресс-службе регионального правительства.
Кстати, Новосибирская область занимает четвертое место в России по количеству абонентов фиксированного широкополосного доступа к интернету на 100 человек населения.