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Доцент Балынин сообщил, кому удвоят пенсию в июле

С 1 июля у россиян, которые в июне отпраздновали 80-летие, вырастет фиксированная выплата к пенсии. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

С 1 июля у россиян, которые в июне отпраздновали 80-летие, вырастет фиксированная выплата к пенсии. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Выплата увеличится вдвое: с 8907,70 до 17 815, 4 рубля.

— Еще, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста, начисляется надбавка за уход. В этом году ее размер составляет 1314 рублей, — рассказал он агентству «Прайм».

Размер фиксированной выплаты вместе с надбавкой за уход составит 19 129,40 рублей. Удвоение и начисление надбавки будет автоматическим, обращаться в Соцфонд РФ не нужно.

В России нужно пересмотреть порядок наследования пенсионных накоплений россиян. С такой инициативой 3 июня выступил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Также он отметил, что властям следует расширить возможности пенсионных фондов по выбору инструментов для инвестиций.