Доцент Балынин сообщил, кому удвоят пенсию в июле

В России нужно пересмотреть порядок наследования пенсионных накоплений россиян. С такой инициативой 3 июня выступил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Также он отметил, что властям следует расширить возможности пенсионных фондов по выбору инструментов для инвестиций.