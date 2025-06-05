Очередная подпорная стена разрушилась во Владивостоке (ОБНОВЛЕНО В 15:16)

Прошедшие дожди разрушили ещё одну подпорную стену во Владивостоке. Поздним вечером 4 июня на улице Лесной сошёл оползень с косогора, разрушивший стену, находящуюся в частной собственности, сообщает ИА DEITA.RU.

Об инциденте информирует городская администрация. Мэрия предупреждает, что сквозной проезд на участке улицы Лесной от дома № 153 В до дома № 153д закрыт. Объезд осуществляется по параллельно проходящей грунтовой дороге между домами № 5е и № 54. Дорога перекрыта в связи с угрозой дальнейшего схода грунта.

В ближайшее время рухнувшую стену обследуют и восстановят.

Напоминаем, в апреле этого года одна подпорная стена в районе жилого комплекса на Лесной, 153 уже обрушилась. По информации местных жителей, для строительства новой на косогоре выкопали яму, из-за чего начал трескаться асфальт на дороге, расположенной выше. Ситуацию с обрушением брала на контроль прокуратура, но её вмешательство в ситуацию, судя по всему, пока не побуждает ответственных за объект привести его в порядок качественно и оперативно.

Падающие подпорные стены — ситуация, которая происходит во Владивостоке ежегодно с разной степенью материального ущерба. Наиболее резонансный инцидент был в прошлом году, когда упавшая под давлением размокшего грунта стена придавила семь автомобилей, и восстановлению они не подлежали. Стену мэрия восстановила, но процесс получения компенсаций за утраченные транспортные средства затянулся из-за неопределённой принадлежности обвалившейся стены. Автовладельцы сами наняли юриста и подготовили иск.

Судя по долгосрочному прогнозу на июнь и вообще на лето, которое обещает быть богатым на тайфуны, ЧП с падающими стенами может ещё повториться в разных районах города. «Стенопад» во Владивостоке в текущем году был открыт во дворе многоквартирного дома на улице Кирова в марте. Повреждения получили три автомобиля.

Обновлено в 14:06. После вчерашнего обрушения косогора на улице Лесной во Владивостоке 5 июня состоялось внеочередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Рассматривается необходимость запрета эксплуатации двух зданий, находящихся на косогоре. Окончательную оценку по возможности дальнейшей эксплуатации зданий и территории выдаст независимая экспертиза.

По предварительным данным, в зданиях, которые оказались в зоне опасности, проживает только одна семья, ей предложат пункт временного размещения. Также в здании на косогоре функционирует частный детский сад, его воспитанникам предложат места в муниципальных дошкольных учреждениях.

Глава Владивостока Константин Шестаков поручил провести обследование территории и зданий, а пользователя земельного участка, который выступал здесь ещё и застройщиком, обязали незамедлительно принять все меры по предотвращению дальнейшего разрушения, укреплению откоса и благоустройству.

Обновлено в 15:16. Родители воспитанников детского сада, который закрыли из-за разрушения косогора, настаивают на поиске нового помещения для учреждения — сад предназначался для детей с аутизмом и задержкой развития. Должную заботу и обучение для таких детей в обычном муниципальном саду, очевидно, не обеспечат. Во Владивостоке есть коррекционная школа-сад VII вида для таких детей, но вряд ли она готова принять такое количество новых воспитанников, да и находится она на другом конце города, что может повлечь определённые логистические проблемы.