Трамп распорядился провести проверку ряда действий Байдена: в чем Белый дом подозревает экс-президента

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум, в тексте которого дано распоряжение о проведении проверки ряда действий бывшего американского лидера Джо Байдена. Хозяин Белого дома призвал изучить политические документы, подписанные, по его мнению, помощниками экс-главы государства. При этом, отмечено в меморандуме, Джо Байден мог использовать функцию автопера, свидетельствует текст указа.