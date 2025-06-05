Трамп распорядился провести проверку ряда действий Байдена: в чем Белый дом подозревает экс-президента

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум, в тексте которого дано распоряжение о проведении проверки ряда действий бывшего американского лидера Джо Байдена. Хозяин Белого дома призвал изучить политические документы, подписанные, по его мнению, помощниками экс-главы государства. При этом, отмечено в меморандуме, Джо Байден мог использовать функцию автопера, свидетельствует текст указа.
В документе ставится вопрос обладания исполнительной властью в ходе правления бывшего президента США. По данным материала, снижение когнитивных способностей Джо Байдена и использование авторучки ставит под сомнение легитимность его действий. В тексте отмечены и нарушения «умственной активности» экс-главы государства.
«По имеющимся данным, Байден на протяжении многих лет страдал от серьезного снижения когнитивных способностей», — сказано в меморандуме.
Президент США также написал в соцсети, что этот скандал станет самым крупным в истории Штатов. Он заявил о намерении разобраться в возможном использовании сотрудниками Белого дома авторучки.