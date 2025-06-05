Умер первый канадский астронавт Марк Гарно

С 2001 по 2005 год Гарно возглавлял Канадское космическое агентство, а затем сделал карьеру в политике. С 2015 по 2021 год он занимал пост министра транспорта Канады, а в 2021 году на несколько месяцев возглавил Министерство иностранных дел страны.