Врач рассказала о рисках для здоровья подростков во время экзаменов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Часто экзамен становится психотравмирующим событием, которое оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную систему выпускника, а экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, может стать причиной дальнейшего стойкого повышения артериального давления у подростков, рассказала РИА Новости педиатр Европейского медицинского центра Виктория Власова.
«Экзаменационный стресс — одна из самых распространенных причин, которая вызывает психическое напряжение у подростков в период выпускных экзаменов. Очень часто экзамен становится психотравмирующим событием, которое оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную систему выпускника», — рассказала Власова.
По её словам, экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, может стать причиной дальнейшего стойкого повышения артериального давления у подростков. Кроме того, отмечаются выраженные нарушения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы.
«Среди неблагоприятных факторов подготовки к экзаменам — интенсивная умственная деятельность, повышенная статическая нагрузка, нехватка двигательной активности, нарушение режима сна, неправильное питание и эмоциональные переживания, связанные с предстоящей сдачей экзаменов», — рассказала педиатр.
Врач отметила, что во время сдачи экзаменов значительно повышается частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень мышечного и психоэмоционального напряжения. У подростка могут появляться головные боли, вплоть до мигреней, проблемы с пищеварением — боли в животе, неустойчивый стул. А после сдачи экзамена физиологические показатели не сразу возвращаются в норму. Требуется несколько дней, чтобы эти параметры вернулись к исходным значениям.
«Появление этих симптомов не помогает улучшить результаты экзаменов, так как ведет к снижению когнитивных функций. На фоне стресса изменяется работа гиппокампа, который отвечает за память и обучение. Поэтому стойкое освоение навыков происходит значительно медленнее и фиксируется в памяти на непродолжительный срок. А длительная тревожность снижает способность к концентрации и анализу информации. Во время экзамена логическое мышление нарушается на фоне стресса», — рассказала Власова.
Собеседница агентства отметила, что часто родители отмечают эмоциональные изменения у подростков. Они сталкиваются с выраженной раздражительностью и снижением мотивации, а страх перед экзаменами заставляет откладывать подготовку.