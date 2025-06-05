Врач рассказала о рисках для здоровья подростков во время экзаменов

Врач отметила, что во время сдачи экзаменов значительно повышается частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень мышечного и психоэмоционального напряжения. У подростка могут появляться головные боли, вплоть до мигреней, проблемы с пищеварением — боли в животе, неустойчивый стул. А после сдачи экзамена физиологические показатели не сразу возвращаются в норму. Требуется несколько дней, чтобы эти параметры вернулись к исходным значениям.