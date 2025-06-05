Успенская: Киркоров перестал выходить на связь из-за хакеров с Украины

Ранее представитель Киркорова рассказала об осложнениях, с которыми столкнулся певец после инцидента с пиротехникой на концерте в Санкт-Петербурге 26 апреля. Тогда из-за неисправной пиротехники у певца загорелся рукав куртки, он получил ожог второй степени, а в последствии — бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатию.