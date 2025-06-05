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Успенская: Киркоров перестал выходить на связь из-за хакеров с Украины

Певец Филипп Киркоров перестал выходить на связь из-за того, что его личный номер телефона оказался в распоряжении украинских хакеров. Об этом рассказала пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

Сейчас певец продолжает бороться с последствиями травмы на концерте.

Певец Филипп Киркоров перестал выходить на связь из-за того, что его личный номер телефона оказался в распоряжении украинских хакеров. Об этом рассказала пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

«На прошлой неделе украинские хакеры выложили в соцсети его телефон. Поэтому сейчас его номер неактивен», — объяснила представительница артиста KP.RU.

Ранее представитель Киркорова рассказала об осложнениях, с которыми столкнулся певец после инцидента с пиротехникой на концерте в Санкт-Петербурге 26 апреля. Тогда из-за неисправной пиротехники у певца загорелся рукав куртки, он получил ожог второй степени, а в последствии — бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатию.

Врачи затрудняются делать прогнозы по срокам восстановления: заживление идет медленно из-за сахарного диабера. Исполнителя планируют оставить в стационаре минимум на месяц.