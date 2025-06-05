Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя острова Попова выселяют из дома, признанного аварийным

Мужчина проживал в доме без договора и проигнорировал предписание об освобождении.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: PrimaMedia.ru

Первомайский районный суд Владивостока рассмотрел иск городской администрации к жителю о выселении из жилого помещения на улице Подгорной, 35 на острове Попова. Дом признан аварийным и подлежащим сносу, однако ответчик продолжал проживать в нём без правоустанавливающих документов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморского края.

Как установил суд, договор социального найма с гражданином не заключался, а ранее выданное предписание об освобождении жилья исполнено не было. В связи с этим суд принял решение о выселении без предоставления другого жилого помещения.

Отмечается, что судебное решение пока не вступило в законную силу.