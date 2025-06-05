Глава «Аэрофлота» уточнил летний рост цен на авиабилеты

Замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артём Кузьмин ранее рассказал, что цена авиабилета зависит от сезонности. Эксперт отмечает, что самая выгодная цена на авиабилеты появляется за месяц до даты вылета по России и за два — до вылета за рубеж, пишет телеканал RT.