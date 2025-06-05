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Глава «Аэрофлота» уточнил летний рост цен на авиабилеты

Из-за повышенного спроса цены на авиабилеты летом будут чуть выше, но в пределах инфляции. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

По словам Сергея Александровского, цены на билеты могут вырасти.

Из-за повышенного спроса цены на авиабилеты летом будут чуть выше, но в пределах инфляции. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

«В этом году тарифы будут меняться в пределах инфляции. Летом можем подняться чуть выше — это период высокого спроса и естественно, что тарифы чуть увеличиваются», — заявил в интервью газете «Коммерсант» Александровский.

По словам гендиректора «Аэрофлота», это тот короткий период, когда можно заработать и компенсировать убыточные периоды первого и четвертого квартала, которые относятся к «низкому сезону». И таким образом поступают все авиаперевозчики.

Замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артём Кузьмин ранее рассказал, что цена авиабилета зависит от сезонности. Эксперт отмечает, что самая выгодная цена на авиабилеты появляется за месяц до даты вылета по России и за два — до вылета за рубеж, пишет телеканал RT.