С 1 июля пенсия у некоторых россиян вырастет

«Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1 314 рублей», — сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина. По словам эксперта, вместе с удвоением фиксированной выплаты пожилым гражданам также автоматически начислят надбавку за уход.