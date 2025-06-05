Из Челябинска в июньские праздники назначили дополнительные поезда

Изменится и расписание некоторых пригородных поездов, которые в народе по-прежнему называют «электричками». Так из Челябинска в Магнитогорск «Ласточка» отправится в рейс в 12:35, обратно из Магнитогорска он стартует в 11:25. А вот электропоезд, который в рабочие дни связывает Челябинск с Полетаево 12 и 13 июня будет отменен.