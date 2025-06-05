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Из Челябинска в июньские праздники назначили дополнительные поезда

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги сообщили, что дополнительные рейсы межрегиональных и пригородных поездов с вокзала южноуральского мегаполиса будут выходить на рейс с 12 по 15 июня.

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Источник: Вечерний Челябинск

Так, 11 и 12 июня связывающий между собой Челябинск и Екатеринбург поезд из регионального центра Челябинской области дополнительно будет отправляться в 13:42, а обратно из Екатеринбурга поезд стартует в 11:41. Поезда пройдут через станцию Верхний Уфалей.

Изменится и расписание некоторых пригородных поездов, которые в народе по-прежнему называют «электричками». Так из Челябинска в Магнитогорск «Ласточка» отправится в рейс в 12:35, обратно из Магнитогорска он стартует в 11:25. А вот электропоезд, который в рабочие дни связывает Челябинск с Полетаево 12 и 13 июня будет отменен.