Из Челябинска в июньские праздники назначили дополнительные поезда

Так, 11 и 12 июня связывающий между собой Челябинск и Екатеринбург поезд из регионального центра Челябинской области дополнительно будет отправляться в 13:42, а обратно из Екатеринбурга поезд стартует в 11:41. Поезда пройдут через станцию Верхний Уфалей.
Изменится и расписание некоторых пригородных поездов, которые в народе по-прежнему называют «электричками». Так из Челябинска в Магнитогорск «Ласточка» отправится в рейс в 12:35, обратно из Магнитогорска он стартует в 11:25. А вот электропоезд, который в рабочие дни связывает Челябинск с Полетаево 12 и 13 июня будет отменен.