Онищенко: есть риск попадания вируса Коксаки в Россию с овощами и фруктами

«Риски подхватить его есть везде. Сейчас продукты, овощи будут завозиться [в РФ], мы же будем не только на свои надеяться. Вот с ними может приехать Коксаки», — заявил Онищенко ТАСС. Он напомнил, что в истории зафиксированы смертельные случаи Коксаки среди детей, в том числе в Китае и Малайзии.