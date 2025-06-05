Хабаровский ХК «Амур» усиливает состав двумя новыми игроками

Нападающий Артём Шварёв стал заметной фигурой в ВХЛ, ранее выступая в системе «Трактора». Несмотря на ограниченные шансы в КХЛ, он дебютировал в лиге. В сезоне за «Югру» Шварёв вошёл в топ-6 бомбардиров регулярки и стал вторым снайпером плей-офф после перехода из «Трактора». За обмен «Югра» получит соразмерную денежную компенсацию.