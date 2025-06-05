Хабаровский ХК «Амур» усиливает состав двумя новыми игроками

Нападающий Артём Шварёв стал заметной фигурой в ВХЛ, ранее выступая в системе «Трактора». Несмотря на ограниченные шансы в КХЛ, он дебютировал в лиге. В сезоне за «Югру» Шварёв вошёл в топ-6 бомбардиров регулярки и стал вторым снайпером плей-офф после перехода из «Трактора». За обмен «Югра» получит соразмерную денежную компенсацию.
Второй форвард, Кирилл Ураков, сыграл 407 матчей в КХЛ за «Торпедо» и «Нефтехимик», где набрал 81 очко; также он участвовал в 23 матчах плей-офф Кубка Гагарина. В составе молодёжной сборной России хоккеист завоевал бронзу чемпионата мира и Кубок Харламова.
Оба игрока готовы внести вклад в успехи «Амура» на Дальнем Востоке. Клуб рассчитывает на их профессионализм и амбиции в предстоящем сезоне.
Напоминаем, ранее хоккейный клуб «Амур» покинул форвард Сергей Лапин, который продолжит карьеру в «Звезде». За три сезона он провёл 147 матчей и набрал 19 очков.