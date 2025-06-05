Россиянам напомнили о значительном повышении пенсии: кому удвоят выплаты

Отпраздновавшие в июне 80-летний юбилей граждане России будут претендовать на повышенные выплаты от государства. Так, с июля Правительство увеличивает пенсии соответствующим жителям вдвое. Об этом уведомил россиян доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Прайм».