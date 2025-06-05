Россиянам напомнили о значительном повышении пенсии: кому удвоят выплаты

Отпраздновавшие в июне 80-летний юбилей граждане России будут претендовать на повышенные выплаты от государства. Так, с июля Правительство увеличивает пенсии соответствующим жителям вдвое. Об этом уведомил россиян доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Прайм».
Финансист напомнил о новом размере фиксированной выплаты достигшим 80-летия. Считая надбавку, пенсия составит чуть более 19120 рублей. При этом, уточнил эксперт, выплата будет начисляться автоматически, без обращения в Социальный фонд. Сейчас пенсия равняется 8907,70 рубля.
«Помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей», — разъяснил Игорь Балынин.
В ГД, между тем, предложили отменить социальную пенсию для мигрантов. Инициатива учитывает доплаты по старости.