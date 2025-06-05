5 июня в Барабинске простятся с протоиереем Дмитрием Бабкиным, погибшим в ДТП

В четверг, 5 июня, в Барабинске пройдёт прощание с протоиереем Дмитрием Бабкиным, который погиб в автокатастрофе 3 июня на трассе Новосибирск — Зюзя — Квашино. Его машину занесло, после чего она съехала в кювет и перевернулась. Священник получил серьёзные травмы, несовместимые с жизнью.
Прощание начнётся в 8:30 часов в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на улице Карла Маркса, 85. Богослужение возглавит епископ Каинский и Барабинский Владимир.
Главная новость по теме.
Протоиерей Дмитрий Бабкин погиб в ДТП 3 июня в Барабинском районе, оставив пятерых детей.