5 июня в Барабинске простятся с протоиереем Дмитрием Бабкиным, погибшим в ДТП

В четверг, 5 июня, в Барабинске пройдёт прощание с протоиереем Дмитрием Бабкиным, который погиб в автокатастрофе 3 июня на трассе Новосибирск — Зюзя — Квашино. Его машину занесло, после чего она съехала в кювет и перевернулась. Священник получил серьёзные травмы, несовместимые с жизнью.