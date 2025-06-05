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Фигурант дела бывшего губернатора Курской области сбежал на СВО

Экс-глава фирмы-банкрота «КТК сервис» Андрей Воловиков, являющийся фигурантом по коррупционному дела бывшего губернатора Курской области, заключил контракт с Минобороны и скрылся от следствия на СВО.

Экс-глава фирмы-банкрота «КТК сервис» Андрей Воловиков, являющийся фигурантом по коррупционному дела бывшего губернатора Курской области, заключил контракт с Минобороны и скрылся от следствия на СВО. Об это сообщает ТАСС.

После этого Воловикова объявили в розыск. Вскоре место его дислокации в зоне спецоперации было установлено, и его этапировали для ареста в Москву.

Сообщается, что данный гражданин дал подробные показания по делу о растрате средств при строительстве фортификационных сооружений на границе Курской области. Агентство отмечает, что Воловиков активно сотрудничает со следствием.

Ранее «МК» писал, что зкс-заместитель бывшего губернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в крупном мошенничестве, обжаловал свой арест. По такому же пути пошел и сам экс-глава региона Алексей Смирнов.