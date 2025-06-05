Академик Онищенко призвал немедленно и полностью запретить вейпы в России

«Когда человек, особенно молодые ребята, их курят, несмотря даже на запреты, отравляющие вещества проникают в альвеолы легких и покрывают их тонким маслянистым слоем, что приводит к закупорке. Грубо говоря, у человека наступает удушье, появляется отдышка, слабость, организму не хватает кислорода. То есть не инфекционная пневмония возникает, а пневмония химическая. Поэтому немедленно нужно запретить вейпы», — подчеркнул академик в беседе с ТАСС. По словам Онищенко, несмотря на действующие ограничения, несовершеннолетние продолжают использовать электронные сигареты, что приводит к тяжелым последствиям.