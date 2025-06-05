Во Владивостоке за 10 млн руб. продали пингвинов в крупнейшие города страны

Шестнадцать пингвинов Гумбольдта из Приморского океанариума отправились в зоопарки Москвы, Воронежа и Нижнего Новгорода. Птиц реализовали через открытые торги на общую сумму 10,2 млн рублей, сообщила пресс-служба учреждения. Это первый случай проведения подобной процедуры для океанариума, где сформировалась самая крупная популяция вида в стране — более 40 особей.
Торги прошли тремя лотами. Первый включал двух пингвинов по кличкам Ом и Бэтмен за 1,28 млн рублей. Второй — четырёх особей: Гирлянду, Звезду, Тюбика и Штриха за 2,5 млн. Третий лот из десяти птиц (Уголёк, Уголь, Тетрис и другие) принёс 6,4 млн. Покупатели — организации с лицензиями на содержание животных — подготовили специальные вольеры для новых обитателей.
Перед отправкой все особи прошли 30-дневный карантин в научно-адаптационном корпусе. Директор океанариума Ольга Шевченко подчеркнула, что учреждение добилось устойчивого размножения вида благодаря сочетанию природоподобных условий и стерильной среды. С 2018 года, когда из Чехии завезли первых 14 птиц, здесь родилось более 40 птенцов.
Начальник отдела орнитологии Олеся Чернышова отметила смешанные чувства сотрудников — грусть от расставания с питомцами и радость от возможности поделиться уникальным опытом. Специалисты продолжат консультировать новые зоопарки, помогая адаптировать пингвинов. Вид остаётся уязвимым и охраняется международной конвенцией CITES, что требует особых условий содержания.