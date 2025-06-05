Во Владивостоке за 10 млн руб. продали пингвинов в крупнейшие города страны

Торги прошли тремя лотами. Первый включал двух пингвинов по кличкам Ом и Бэтмен за 1,28 млн рублей. Второй — четырёх особей: Гирлянду, Звезду, Тюбика и Штриха за 2,5 млн. Третий лот из десяти птиц (Уголёк, Уголь, Тетрис и другие) принёс 6,4 млн. Покупатели — организации с лицензиями на содержание животных — подготовили специальные вольеры для новых обитателей.