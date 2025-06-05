Онищенко: вирус Коксаки может попасть в РФ при завозе овощей и фруктов

Вирус Коксаки может попасть на территорию России вместе с фруктами и овощами, которые завозятся в страну, заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«Риски подхватить его есть везде. Сейчас продукты, овощи будут завозиться, мы же будем не только на свои надеяться. Вот с ними может приехать Коксаки», — сказал бывший главный санитарный врач РФ, слова которого приводит ТАСС.
Он напомнил, что вирус Коксаки типа A поражает кожу и слизистые оболочки, провоцируя геморрагический конъюнктивит. Тип B приводит к осложнениям на сердце, печени, поджелудочной железе. Кроме того, эта форма вируса способна вызвать гепатит.
Академик назвал указанную инфекцию серьёзным заболеванием. Наиболее подвержены вирусу дети в возрасте до 10 лет.
Напомним, ранее доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с aif.ru заявил, что эффективно защититься от заражения возбудителем Коксаки помогает элементарная личная гигиена. Эксперт также считает маловероятным риск распространения этого вируса в РФ.