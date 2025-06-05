МЧС хочет до конца года добавить на «Госуслуги» адреса бомбоубежищ

На Госуслугах может появиться новый сервис — адреса всех бомбоубежищ, расположенных в российских регионах, и информация о том, к какому из них приписаны граждане. Инициатива принадлежит МЧС и уже опробована в Курской и Белгородской областях.
«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на Госуслугах, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — разъяснил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения министерства Сергей Старовойтов в интервью «Парламентской газете».
Проект разрабатывается МЧС совместно с Минцифры и может начать функционировать уже до конца 2025 года. Кроме адресов бомбоубежищ, на Госуслугах предполагается разместить координаты эвакопунктов.
Также в Госдуму внесут проект закона, в котором предполагается добавить на главную страницу портала Госуслуги кнопку безопасности.
Также сообщалось, что Госуслуги усилили защиту пользователей при смене пароля: мошенникам закрыли лазейку.