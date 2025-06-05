Ким Чен Ын пообещал поддерживать РФ в ситуации на Украине

«Товарищ Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что Россия и впредь будет непременно добиваться побед в справедливом священном деле по защите суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности. Ким Чен Ын пожелал народу России победы, процветания и счастья», — говорится в публикации.