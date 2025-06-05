Ким Чен Ын пообещал поддерживать РФ в ситуации на Украине

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи е с секретарём Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу заявил, что КНДР продолжит оказывать поддержку РФ в международных делах, в частности, речь идёт о ситуации на Украине.
Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.
«Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику РФ во всех серьёзных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины», — сообщает ЦТАК.
Кроме того, Ким Чен Ын выразил уверенность, что Российская Федерация будет и далее добиваться побед в деле по защите суверенитета государства.
«Товарищ Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что Россия и впредь будет непременно добиваться побед в справедливом священном деле по защите суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности. Ким Чен Ын пожелал народу России победы, процветания и счастья», — говорится в публикации.
Напомним, Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
Ранее сообщалось, что Шойгу и Ким Чен Ын обсудили сотрудничество Российской Федерации и КНДР.