Диетолог перечислила пять источников «скрытого» сахара в рационе

Современные продукты часто содержат скрытые сахара, из-за которых люди перегружают организм. Это одна из причин эпидемии ожирения и сахарного диабета. При этом сахар прячется не только в сладостях. Диетолог-эндокринолог Юргита Вараева перечислила KP.RU продукты, которые кажутся безобидными, но на деле могут вредить организму.
— В фабричных салатных соусах содержится много добавленных сахаров, как и в консервах, причем не только в варенье, но и в консервированном горошке, кукурузе из банки. Сахар, как и соль, здесь выступает в роли консерванта, — поделилась Вараева.
По ее словам, в список «сладких ловушек» входят также покупные соусы, каши быстрого приготовления, фастфуд и закуски вроде чипсов и сухариков, ореховые пасты и даже булочки для бургеров. Специалист советует внимательно изучать состав продуктов на этикетке.
Медик также напомнила, что сладкие напитки — это «невидимые» калории. И если хочется пить, стоит выбирать простую воду. Особенно важно не приучать детей утолять жажду соками и газировкой. Так формируется нездоровая привычка с детства.