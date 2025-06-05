Челябинск с Уфой свяжут скоростным поездом «Ласточка»

Напомним, что в 2023 году «Ласточка» начала курсировать между Уфой и челябинским городом Аша. До конца марта 2025 года скоростная электричка выходила на маршрут только по праздникам и выходным, а с 30 марта в тестовом режиме поезд стали выпускать в рейс ежедневно.