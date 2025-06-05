Челябинск с Уфой свяжут скоростным поездом «Ласточка»

О готовности уже менее чем через месяц запустить «Ласточку» между Челябинском и Уфой Хабиров сообщил на своей странице в соцсети после встречи с начальником Куйбушевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым.
Также руководитель Башкирии заявил, что в будущем году таким же поездом Уфу планируют связать со вторым по размеру городом Челябинской области — Магнитогорском.
Напомним, что в 2023 году «Ласточка» начала курсировать между Уфой и челябинским городом Аша. До конца марта 2025 года скоростная электричка выходила на маршрут только по праздникам и выходным, а с 30 марта в тестовом режиме поезд стали выпускать в рейс ежедневно.