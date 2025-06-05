В Госдуме рассказали, кто может претендовать на досрочную пенсию

«Это касается металлургов, шахтёров, химиков и работников, работающих в экстремальных температурах или токсичных средах», — отметил парламентарий.
Работники сферы образования и здравоохранения могут оформить досрочную пенсию по выслуге лет при наличии 25−30 лет педагогического или медицинского стажа в учреждениях, входящих в утверждённые списки. Особый порядок предусмотрен для работников авиации, железных дорог, театров, лесозаготовок, спасательных и пожарных служб.
Жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий также имеют право выйти на пенсию раньше. Для мужчин возраст выхода составляет 60 лет, для женщин — 55 лет, при условии наличия не менее 15 лет северного стажа (или 20 лет стажа на приравненных территориях) и общего страхового стажа не менее 25 и 20 лет соответственно.
Досрочный выход на пенсию возможен также у женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей, а также у лиц, ухаживающих за ребенком-инвалидом или имеющих инвалидность. При этом важно учитывать, что досрочный выход на пенсию не всегда гарантирует повышенную выплату.
«Например, при полной выработке льготной выслуги пенсия может быть назначена без потерь. Однако если оформление происходит раньше по социальным или медицинским причинам без достаточного стажа, итоговая сумма выплат может оказаться ниже желаемой», — пояснил Говырин.