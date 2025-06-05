В Госдуме рассказали, кто может претендовать на досрочную пенсию

Жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий также имеют право выйти на пенсию раньше. Для мужчин возраст выхода составляет 60 лет, для женщин — 55 лет, при условии наличия не менее 15 лет северного стажа (или 20 лет стажа на приравненных территориях) и общего страхового стажа не менее 25 и 20 лет соответственно.