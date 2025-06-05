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Почти 1,5 млн рублей потратят в Новосибирске на подготовку ко Дню города

Мэрия объявила два аукциона на подготовку к празднику.

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Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске совсем скоро отметят День города. Подготовка к этому событию уже активно идет. В частности, для данных целей было объявлено два аукциона, общая стоимость которых достигла почти 1,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.

Так, власти начали искать подрядчика на техническое оснащение и сопровождение сценической площадки «Активный город». Исполнителю предстоит поставить шатры, бензогенератор, входные зоны, а также различное оборудование. На данные цели готовы потратить 995 тысяч рублей.

Еще одного подрядчика ищут на техническое оснащение, монтаж, эксплуатацию и демонтаж сценической площадки, звукового оборудования, организацию и проведение праздничной площадки национальных организаций в центре Новосибирска. Начальная цена контракта составляет 480 тысяч рублей.