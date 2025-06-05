Почти 1,5 млн рублей потратят в Новосибирске на подготовку ко Дню города

В Новосибирске совсем скоро отметят День города. Подготовка к этому событию уже активно идет. В частности, для данных целей было объявлено два аукциона, общая стоимость которых достигла почти 1,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.