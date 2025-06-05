Красноярцам объяснили, как определить заражение компьютера вирусом

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Роскачества, одним из основных признаков заражения компьютера вредоносным программным обеспечением является заметное снижение его производительности. Об этом сообщает издание NEWS.ru.
Специалисты отметили, что выявление вирусов может быть сложной задачей, так как симптомы заражения варьируются в зависимости от типа и целей вредоносного ПО.
В Роскачестве пояснили, что если компьютер стал работать значительно медленнее, чем обычно, это может свидетельствовать о том, что вредоносная программа использует ресурсы устройства.
Кроме того, эксперты подчеркнули, что злоумышленники активно применяют фишинговые письма и зараженные ссылки для распространения вирусов. По их данным, около 94% вредоносных программ проникает в системы через вложения в электронных письмах, которые маскируются под официальные уведомления. В национальной системе мониторинга качества также добавили, что троянские программы могут попадать в устройства через мессенджеры и социальные сети, обходя блокировки Роскомнадзора.
Таким образом, злоумышленники продолжают находить новые способы обойти ограничения. Фишинговые письма с вредоносными вложениями остаются одним из наиболее распространенных методов распространения вирусов. Эксперты отметили, что злоумышленники маскируют свои сообщения под официальные уведомления от банков и служб доставки, чтобы убедить пользователей открыть вложение. Также было указано, что трояны могут распространяться через зараженные ссылки в мессенджерах и социальных сетях.