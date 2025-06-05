Красноярцам объяснили, как определить заражение компьютера вирусом

Кроме того, эксперты подчеркнули, что злоумышленники активно применяют фишинговые письма и зараженные ссылки для распространения вирусов. По их данным, около 94% вредоносных программ проникает в системы через вложения в электронных письмах, которые маскируются под официальные уведомления. В национальной системе мониторинга качества также добавили, что троянские программы могут попадать в устройства через мессенджеры и социальные сети, обходя блокировки Роскомнадзора.