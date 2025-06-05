Онищенко: От вейпов развивается химическая пневмония

Продажу вейпов в России необходимо как можно скорее запретить, так как они наносят огромный урон здоровью, особенно молодых людей. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.
«Это просто необходимо сделать. Когда человек, особенно молодые ребята, их курят, несмотря даже на запреты, отравляющие вещества проникают в альвеолы легких и покрывают их тонким маслянистым слоем, что приводит к закупорке», — отметил он.
После этого у вейпера появляется отдышка, так как организму все больше не хватает кислорода. Онищенко также назвал это явление не классической инфекционной пневмонией, а химической. И заявил о важности немедленного запрета на вейпы в стране.
Он также подчеркнул, что вейпы являются огромной проблемой для россиян. Поэтому данному вопросы, по его словам, необходимо уделить особо внимание.
Ранее «МК» писал, что Минпромторг в лице главы министерства Антона Алиханова вслед за Минздравом высказался за полный запрет вейпов в России. Алиханов подчеркнул, что лично поддерживает эту меру и считает вейпы исключением из общего правила о нецелесообразности чрезмерных запретов.