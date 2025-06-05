Работа рынка может быть приостановлена за привлечение мигрантов

«Ответственность за неправомерное использование труда иностранных работников лежит не только на работодателе, но и на других лицах в случаях, предусмотренных законодательством РФ. К таким лицам относится и юридическое лицо, владеющее рынком (в законе это обозначается как управляющая рынком компания)», — уточнили в управлении.