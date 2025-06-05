Работа рынка может быть приостановлена за привлечение мигрантов

В 2025 году рынкам в России может грозить штраф или приостановка деятельности в случае выявления незаконного привлечения иностранной рабочей силы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Главного управления по вопросам миграции МВД России.
«Ответственность за неправомерное использование труда иностранных работников лежит не только на работодателе, но и на других лицах в случаях, предусмотренных законодательством РФ. К таким лицам относится и юридическое лицо, владеющее рынком (в законе это обозначается как управляющая рынком компания)», — уточнили в управлении.
В МВД добавили, что статья 14 закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» требует от управляющей компании соблюдения правил привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, включая иностранных работников, теми, кто заключил договоры о предоставлении торговых мест и других помещений.
Каждый год правительство РФ устанавливает допустимую долю иностранных работников для различных отраслей экономики. В 2025 году для розничной торговли на нестационарных объектах и рынках эта доля составит 0%. За нарушение этого требования управляющая компания несет ответственность согласно законодательству РФ, включая статью 18.16 КоАП, которая касается нарушения правил привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности на торговых объектах.
Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 800 тысяч рублей, а также возможность приостановления деятельности на срок от 14 до 90 дней.
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