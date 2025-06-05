Хабаровчанка пошла в предприниматели, чтобы издать книгу

Искусству шитья, как и рисования, Катерина не училась. Считает, что рисовать умеет абсолютно каждый человек. Шьет тоже по собственной технологии, а не как наставляли в школе на трудах — сначала делает заготовки и потом уже переносит на бумагу. Говорит, что главное — душевный порыв, а не строгое соблюдение правил. За день у мастерицы может «народиться» штук восемь зверят. Все, что сшилось за неделю, в выходные выставляет на продажу — в рамках «Амурфеста» в уличном ларьке на набережной, либо в одном из ТРЦ на «Абычном маркете». Использовать сайт в качестве торговой площадки не хочет принципиально — ей надо видеть своего клиента, пообщаться с ним, прежде чем решить, готов ли он взять на себя ответственность. У Катерины есть уже постоянные клиенты, которые следят за ее творчеством в соцсетях, не упускают возможности пообщаться с ней лично.