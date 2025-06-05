Хабаровчанка пошла в предприниматели, чтобы издать книгу

Писательница из Хабаровска Катерина Томина начала осваивать бизнес — она продает необычные игрушки собственного производства. Необычны они абсолютно всем: формой, названием, а еще тем, что способны диктовать свои условия и создателю, и новым владельцам.
По крайней мере, так утверждает сама предпринимательница. Ее палатку на фестивале «Амурфест», населенную разнообразными существами, в шутку советуют обходить стороной. Иначе попадешь под обаяние зверят и не заметишь, как уже один, а то и парочка перекочует к тебе. А это уже серьезно — с интервью мы шли с разноглазым Помоюшкой в кармане.
Помоюшка — личность легендарная. Про него Катерина пишет книжку. На страницы он шагнул прямиком из-под иглы своего творца.
— Меня вдохновили обычные уличные коты. Я каждый день их встречаю, у них всегда такие важные морды, они обычно заняты какими-то своими делами — не чета домашним. И мне захотелось их изобразить, тем более попалась ткань, увидев которую сразу поняла — она для Помоюшки, — рассказывает Катерина.
Писательница признается — Помоюшки обладают пробивным характером и передают это новым хозяевам. Собственно, и Катерине Помоюшки помогли — творческая хабаровчанка по складу характера интроверт. Ей тяжело идти на контакт, трудно в незнакомой компании, но именно Помоюшки вывели ее из дома и буквально заставили заявиться на «Амурфест» — вот уж где никак не избежать общения с людьми.
— Когда собираемся писательским сообществом, я обычно сижу в уголочке и молчу. А тут спокойно могу со всеми общаться и получаю от этого огромное удовольствие. Некоторые подходят, просто посмотрят, похвалят — мне так приятно! Поняла, что не ради прибыли затеяла свой бизнес, а чтобы заряжаться положительными эмоциями, — признается собеседница.
Полученные от продажи деньги Катерина откладывает — планирует издать книгу про обитателей своей вселенной. Некоторые из них уже имеют в копилке по собственному рассказу. Их истории писательница охотно передает новым владельцам, снабжая заодно «паспортом» зверюшки. В нем следует указать имя, дату рождения, особые приметы — скажем, у крохотных котофеечек есть крылья. Катерина уверяет — истории не она придумывает, а ими делятся создания, едва завязывается последний узелок.
Котец и цыплец, йети в берете, рокоты (с ударением на последний слог — так звучнее), гуси-пуси, мечтательные крокодилы — все вместе составляют мир Рокотески. Последним появился Гафик — милый черный песик. Его писательница сшила по образцу своей детской игрушки, которую ей когда-то сделала бабушка. Внучка знала, сколько труда и любви вложила в игрушку женщина. Сейчас она старается, чтобы и в ее поделках чувствовалась душа.
— Так как у каждого героя есть своя история, свой характер, они наделяют нужными качествами и хозяев. Иногда люди спрашивают, какие свойства имеет тот или иной персонаж. Например, Помоюшка — это эмпатия. Взрослые люди с удовольствием берут такие игрушки с собой в поездки либо просто в прогулки по городу. Есть кот-баюн — он несет спокойствие, умиротворение, его приятно обнимать и гладить. Гималашки — это мишки, символизирующие наш край. Их берут туристы на память о поездке. И они будут подбивать вернуться в Хабаровск снова. Вообще все игрушки позитивные и несут радость. У них даже лапки распахнуты, будто они всегда готовы обнять тебя, — объясняет Катерина.
За свой небольшой опыт продаж предпринимательница завела для себя строгое правило — никогда нельзя делать скидки. Руководствуется тем, что человеку не должно быть жалко отдать за нового питомца деньги. Иначе он не станет его ценить — обидит или выбросит.
Искусству шитья, как и рисования, Катерина не училась. Считает, что рисовать умеет абсолютно каждый человек. Шьет тоже по собственной технологии, а не как наставляли в школе на трудах — сначала делает заготовки и потом уже переносит на бумагу. Говорит, что главное — душевный порыв, а не строгое соблюдение правил. За день у мастерицы может «народиться» штук восемь зверят. Все, что сшилось за неделю, в выходные выставляет на продажу — в рамках «Амурфеста» в уличном ларьке на набережной, либо в одном из ТРЦ на «Абычном маркете». Использовать сайт в качестве торговой площадки не хочет принципиально — ей надо видеть своего клиента, пообщаться с ним, прежде чем решить, готов ли он взять на себя ответственность. У Катерины есть уже постоянные клиенты, которые следят за ее творчеством в соцсетях, не упускают возможности пообщаться с ней лично.
— Всегда переживаю, чтобы мои зверята попали в добрые руки, — говорит мастерица.
В свободное от шитья и продаж время Катерина вместе с мужем делает мультсериал про своих героев. Рабочее название «Помойный патруль». Главные роли достались Помоюшкам. И это не удивляет — коты в очередной раз подтверждают свой имидж самых пробивных ребят. По сюжету они откроют ресторанчик на мусорной площадке, в котором будут встречаться с другими персонажами, выслушивать их истории, попадать в разные ситуации и выкручиваться из них.
Сериал и будущую книгу о зверятах Катерина презентовала на проекте «Бери ресурс», в котором прошла в финал.
«Бери ресурс» — это интерактивная площадка, где готовы поддержать социально значимые проекты хабаровчан в области креативных индустрий. Эксперты оценивают предложения творческих людей и помогают им реализовать идеи.
В ближайшее время предпринимательница планирует обратиться в центр «Мой бизнес», чтобы пройти обучение — знание тонкостей ведения своего дела лишним точно не будет.