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«СКА-Хабаровск» приобрёл Егора Носкова и лишился Юрия Журавлёва

Центрдеф армейцев состава 2024/25 отправился в воронежский «Факел».

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Источник: ФК "СКА-Хабаровск"

Руководство профессионального футбольного клуба ЦСКА и штаб ФК «СКА-Хабаровск» договорились о полноценном трансфере 22-летнего защитника Егора Носкова, выступавшего за дальневосточных армейцев в сезоне 2024/25 годов на правах аренды. Новый контракт с молодым спортсменом рассчитан до 15 июня 2027 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, за основную команду ПФК ЦСКА Егор Носков дебютировал в марте 2023 года и был задействован в семи матчах. В «СКА-Хабаровске» защитник поучаствовал в 21 встрече и в апреле 2025 года победил в голосовании за звание лучшего игрока месяца по версии болельщиков.

Это не единственное изменение в составе красно-синих: так, воронежский «Факел», вылетевший в прошедшем сезоне из Российской Премьер-лиги, сообщил о подписании долгосрочного контракта с 28-летним центральным защитником Юрием Журавлёвым. Игрок обороны минувший сезон выступал за дальневосточников и забил один гол в 31 матче за армейцев.

Также накануне стало известно о том, что московский «Спартак» не намерен расставаться с экс-игроком «СКА-Хабаровска» Александром Довбней. 38-летний голкипер, любимец болельщиков из крупнейшего города Дальнего Востока, продлил контракт со столичным клубом ещё на один год.

В минувшем сезоне Довбня появился в составе красно-белых один раз, выйдя на замену в победном для «Спартака» гостевом матче с «Крыльями Советов».

— Важно отметить, что богатый опыт и позитивный настрой Довбни помогают сохранять правильную атмосферу в коллективе, желаем Александру новых побед с красно-белым клубом! — сообщили в пресс-службе ФК «Спартак» (Москва).