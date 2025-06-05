«СКА-Хабаровск» приобрёл Егора Носкова и лишился Юрия Журавлёва

Напомним, за основную команду ПФК ЦСКА Егор Носков дебютировал в марте 2023 года и был задействован в семи матчах. В «СКА-Хабаровске» защитник поучаствовал в 21 встрече и в апреле 2025 года победил в голосовании за звание лучшего игрока месяца по версии болельщиков.