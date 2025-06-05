В Омске закрывают популярный автобусный маршрут

По городским улицам с 1 июля больше не будет ходить автобус № 28. Сейчас он пока еще следует по маршруту «Площадь Победы — Мкр. “Прибрежный”».
Отмену автобуса омичи бурно обсуждают в социальных сетях. Как пояснила мэрия в комментариях к сообщению в телеграм-канале «Омский форум», отмена автобуса связана с оптимизацией маршрутной сети в летний период.
Кроме того, на десяти маршрутах общественного транспорта, как минимум на лето, сократится количество подвижного состава. Об этом сообщается в обновленном реестре муниципального транспорта дептранса. Изменения коснутся следующих направлений:
— маршрут № 14 (п. Мелиораторов — п. Николаевка). Вместо 12 автобусов на линии останется 11.
— маршрут № 21 (ДСК-2 — Кожевенный завод). Было 5 автобусов, останется 4.
— маршрут № 22 (ул. Бархатовой — МСЧ-9). Количество автобусов сократится сразу на три единицы: останется 17 вместо 20.
— маршрут № 24 (ж/д вокзал — п. Солнечный). Будет 12 автобусов вместо 14.
— маршрут № 25 (площадь Победы — мкрн Новоалександровский). На линии останется всего 2 автобуса вместо 4.
— маршрут № 63 (МСЧ-9 — гараж ЦС). Минус одна единица — на линию выйдут 8 автобусов.
— маршрут № 77 (п. Солнечный — площадь Победы). На линии будут работать 3 автобуса — минус 2 единицы.
— маршрут № 95 (Стройрынок «Южный» — СТЦ «Мега»): сократят с 15 до 13 единиц;
— маршрут № 103 (п. Солнечный — онкодиспансер). Число автобусов сократится до 10;
— маршрут № 67 (п. Солнечный — ОНПЗ). Число автобусов уменьшится на три единицы — с 11 до 8.