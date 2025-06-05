Редкий Mercedes-Benz SL 1956 года продают в Новосибирске за 16 млн

В Новосибирске предлагается к покупке уникальный кабриолет Mercedes-Benz SL-Class 1956 года выпуска стоимостью 16 миллионов рублей.
Автомобиль оснащён 1,9-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 лошадиных сил, механической коробкой передач и задним приводом. В отличие от знаменитого купе с дверями типа «крыло чайки», данная модель имеет классические распашные двери, усиленную раму и более комфортную подвеску.
Отмечается, что интерьер автомобиля отражает стиль 1950-х годов: салон отделан натуральной кожей, руль выполнен из материала, имитирующего слоновую кость, а приборная панель считается образцом автомобильной элегантности того времени.