Редкий Mercedes-Benz SL 1956 года продают в Новосибирске за 16 млн

Автомобиль оснащён 1,9-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 лошадиных сил, механической коробкой передач и задним приводом. В отличие от знаменитого купе с дверями типа «крыло чайки», данная модель имеет классические распашные двери, усиленную раму и более комфортную подвеску.