Россияне поставили точку в споре о переносе ударения в слове «звонит»

«Если в будущем ударение изменится и будет в этом слове падать на первый слог, то большинство отнесется к таким изменениям нейтрально-отрицательно: 36% опрошенных заявили, что отрицательно отнесется к изменению ударения», — передает РБК выводы ВЦИОМ. Они также добавили, что только 16% опрошенных положительно отнеслись бы к изменению нормы, остальные не смогли дать четкого ответа. Большинство воспримет такие перемены как нарушение языковых правил, создающее неудобства в общении.