Автовоз с тремя тысячами автомобилей загорелся в Тихом океане

В Тихом океане продолжается пожар на борту судна-автовоза Morning Midas, которое перевозило почти три тысячи машин, среди них 800 — электрокары. Об этом в среду, 4 июня, сообщило агентство Bloomberg.
Уточняется, что возгорание началось на восьмой день плавания из КНР в Мексику, когда из одного отсека повалил дым.
Экипаж из 22 человек попытался потушить огонь с помощью бортовых систем, но справиться с пламенем не получилось. Моряки были вынуждены эвакуироваться на спасательных шлюпках, вскоре их подобрало проходящее мимо торговое судно.
Причины пожара пока не установили, но эксперты не исключают, что источником могли стать аккумуляторы электромобилей, которые известны своей повышенной пожароопасностью.
На данный момент судно остается без контроля, его дальнейшая судьба неизвестна. Власти и спасательные службы оценивают возможные экологические последствия, сказано в статье.
Пожар произошел на корабле с российскими моряками в Японском море. 17 человек были вынуждены спасаться на двух плотах, позже они были спасены. Об этом 4 июня сообщил Telegram-канал Shot.