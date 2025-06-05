Комфортная погода будет в четверг на Южном Урале

Между прочим, 5 июня 2025 года отмечают день Левона Конопляника. Согласно народным приметам, сегодня не стоит поздно вставать, отлынивать от работы и наблюдать за теми, кто занят делами. Дело в том, что нарушивший данное правило пострадает от обмана.