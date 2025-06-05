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Комфортная погода будет в четверг на Южном Урале

В четверг, 5 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов, в горах и низинах до +17. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.

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Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +20°
Источник: Вечерний Челябинск

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +22 до +24 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 5 июня, у Афанасия, Евфросинии, Леонтия, Марии, Михаила.

Между прочим, 5 июня 2025 года отмечают день Левона Конопляника. Согласно народным приметам, сегодня не стоит поздно вставать, отлынивать от работы и наблюдать за теми, кто занят делами. Дело в том, что нарушивший данное правило пострадает от обмана.