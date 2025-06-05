В Хабаровском крае появились первые 100-балльники

У нас в Хабаровском крае уже есть 16 стобалльных результатов ЕГЭ! Это химия, история и литература, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.
Максимальный балл получили выпускники школы № 3 в Амурске, школы № 3 им. А. И. Томилина в Советско-Гаванском районе, школы № 1 в с. Некрасовка, школ № 16, 27, гимназии № 9 и Инженерной школы в городе Юности, а также школ № 1, 12, 30, 80, лицея «Ступени», «Математического лицея», гимназии № 6 и КЦО в Хабаровске.
«Ребята, мы вами гордимся! И вы — первые претенденты на премию имени Н. И. Гродекова. Поздравляю каждого! Искренне благодарю учителей и родителей!» — написал Дмитрий Демешин.
Как уточняет пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края, максимальные баллы по химии получили 11 человек. Это выпускники Краевого центра образования, школ №№ 12, 30, 80, математического лицея, лицея «Ступени» г. Хабаровска, Инженерной школы и школ №№ 16 и 27 г. Комсомольска-на-Амуре и школы № 1 с. Некрасовка Хабаровского района. Всего экзамен по предмету написал 571 участник.
Литературу в регионе сдавал 281 выпускник, максимальный балл получили четверо из них. Это ученики школы № 1 им. В. П. Чкалова г. Хабаровска, гимназии № 9 г. Комсомольска-на-Амуре, школы № 3 им. А. И. Томилина г. Советская Гавань и школы № 3 им. А. А. Веселова пос. Эльбан Амурского района.
Также стали известны результаты ЕГЭ по истории. Этот предмет выбрали 723 человека. Единственный со всего края на 100 баллов работу выполнил выпускник гимназии № 6 г. Хабаровска.
— Результат в 100 баллов позволяет выпускникам претендовать на получение денежной премии имени Н. И. Гродекова, — уточнили в министерстве образования и науки края.
Следующие итоги ЕГЭ станут известны 14 июня, это будут результаты по математике базового и профильного уровней.
Напомним, всего на сдачу ЕГЭ в Хабаровском крае зарегистрированы 5673 человека. В основной период экзамены пройдут с 23 мая по 23 июня. Для участников итоговой аттестации предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по выбору в дополнительные дни 3 и 4 июля.