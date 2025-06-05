В Хабаровском крае появились первые 100-балльники

Литературу в регионе сдавал 281 выпускник, максимальный балл получили четверо из них. Это ученики школы № 1 им. В. П. Чкалова г. Хабаровска, гимназии № 9 г. Комсомольска-на-Амуре, школы № 3 им. А. И. Томилина г. Советская Гавань и школы № 3 им. А. А. Веселова пос. Эльбан Амурского района.