«Элементы тюремного режима»: в Госдуме решили пойти на изменение ОГЭ и ЕГЭ

Депутат отметил, что при таких жестких условиях, на пунктах проведения нужно обеспечивать бесплатным полноценным питанием не только школьников, но и педагогов, которые также весь день работают «на износ, оказываются взаперти вместе с экзаменуемыми. “Мы предлагаем создать более гуманные, человеческие условия на экзаменах. И снизить ущерб от ОГЭ и ЕГЭ — если не для качества нашего образования, то хотя бы для здоровья детей и педагогов”, — подчеркнул политик.