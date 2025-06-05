Восемь человек из Тайваня попали в рабство во время поездки в Таиланд

Восемь жителей Тайваня, отправившиеся Таиланд в поисках работы, оказались в рабстве, утверждается в публикации издания Bcbay.com.
В материале сказано, что похищенные приехали в Бангкок в октябре 2024 года. У них отобрали документы и телефоны, а затем переправили на территорию Мьянмы.
Трём женщинам (в возрасте от 50 до 60 лет) удалось спастись. Их освободили благодаря выкупу. Сумма составила 300 тысяч новотайваньских долларов.
Одна из женщин рассказала, что провела в рабстве три месяца. По её словам, злоумышленники кормили похищенных один раз в день. Кроме того, бандиты били заложников.
«Мужчина украл телефон, чтобы позвонить своей девушке и попросить помощи, но бандиты поймали его и жестоко избили», — сказала она.
Судьба пятерых мужчин в настоящее время остаётся неизвестной.
Ранее частный детектив Оганес Бабаджанян рассказал, что в Мьянме действует организованная схема вовлечения женщин в сексуальное рабство. Почти во всех случаях женщин приглашают в Таиланд, а уже оттуда отправляют на территорию Мьянмы.