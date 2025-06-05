Житель Красноярского края выиграл в лотерею больше 30 млн рублей

Суперприз был разыгран 4 июня 2025 года. Участник купил билет за 500 рублей в мобильном приложении. Ему нужно было угадать все 9 чисел комбинации. Счастливчик отметил в первом поле билета числа 10, 13, 17, 6, 1, 16, 3, 19 и число 4 — во втором. Победитель пока не обратился за призом.