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Житель Красноярского края выиграл в лотерею больше 30 млн рублей

Житель Красноярского края купил лотерейный билет и выиграл 37 млн рублей.

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Источник: ТАСС

Житель Красноярского края купил лотерейный билет «Столото» и выиграл 37 млн рублей.

Суперприз был разыгран 4 июня 2025 года. Участник купил билет за 500 рублей в мобильном приложении. Ему нужно было угадать все 9 чисел комбинации. Счастливчик отметил в первом поле билета числа 10, 13, 17, 6, 1, 16, 3, 19 и число 4 — во втором. Победитель пока не обратился за призом.

Напомним, в октябре 2024 года житель Красноярского края выиграл миллионы, купив лотерейный билет за 60 рублей незадолго до начала розыгрыша.

Фото на главной: ru.freepik.com.