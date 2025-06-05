Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 9 по 11 июня 2025 года из-за празднования Дня России. Выходные продлятся с 12 по 15 число, а рабочая неделя перед ними составит всего три дня. Об этом напомнила эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Татьяна Подольская.