Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Россиян ждут выходные в четыре дня в честь национального праздника.
Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 9 по 11 июня 2025 года из-за празднования Дня России. Выходные продлятся с 12 по 15 число, а рабочая неделя перед ними составит всего три дня. Об этом напомнила эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Татьяна Подольская.
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«В июне 2025 года россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают еще одни длинные четырехдневные выходные — с 12 по 15 июня. И им будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя», — пояснила Подольская. Ее слова передает РИА «Новости».
День России отмечается ежегодно 12 июня. Этот праздник был учрежден в 1992 году постановлением Верховного Совета РФ как День принятия Декларации о государственном суверенитете.
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В 1994 году он получил статус государственного, а в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ приобрел нынешнее название. День России входит в число государственных праздников, поэтому для большинства граждан предусмотрены дополнительные нерабочие дни.