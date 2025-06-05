Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье обнаружили опасное превышение мышьяка в партии мяса трубача

Продукция из Магадана не прошла контроль краевого Россельхознадзора.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: PrimaMedia.ru

Приморский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», подведомственный Россельхознадзору, зафиксировал превышение допустимого уровня мышьяка в партии замороженного мяса трубача, поступившей от производителя из Магаданской области, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Лабораторные испытания показали, что содержание мышьяка превышает допустимую норму в четыре раза — свыше 20 мг/кг при установленном предельном значении 5 мг/кг. Это превышение классифицируется как опасное для здоровья.

«Мясо трубача проверено на соответствие по 21 показателю — токсичные элементы, пестициды, микробиологические, органолептические показатели и паразитарную чистоту», — уточнили специалисты.

Результаты исследований внесены в систему «Веста» и направлены в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. Владельцу партии будет выслано официальное уведомление с указанием выявленных нарушений.

Отмечается, что с начала 2025 года это уже 14-й случай выявления мышьяка в рыбной продукции, наиболее часто нарушения касались живого краба.