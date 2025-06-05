Жители Искитима почувствовали мощный толчок от удара, похожего на взрыв

Около 14:00 жители города ощутили вибрацию, вызвавшую у них смешанные чувства. Предварительных уведомлений о проведении взрывных работ не поступало.
Как сообщила «Искитимская газета», исполняющий обязанности начальника службы гражданской защиты населения Евгений Кучма отметил, что сотрудники службы также почувствовали толчок, однако никаких оповещений не было. Он предположил, что вибрация могла быть вызвана работами в карьере.
Хотя подобные инциденты в Искитиме случались и ранее, столь мощный толчок зафиксирован впервые.