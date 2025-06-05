Змеинку спасут от транспортного коллапса, если администрация Владивостока найдёт на это деньги

Сейчас водителям, которым надо проехать к линии домов на улице Каштановой и к домам №№ 2, 4, 6 по улице Кипарисовой, приходится пробираться через микрорайон через придомовые территории либо объезжать перекрытие неудобным и долгим путём через улицу Катерную. А жители домов №№ 18−20 на Кипарисовой столкнулись с другой проблемой — именно через их двор пытаются выбраться автомобилисты, оставшиеся без широкого, нормативного проезда по Каштановой, местные автовладельцы попадают в дорожный затор уже при попытке выехать на магистральные дороги — улицы Окатовую, Олега Кошевого, Героев-Тихоокеанцев. Жители Змеинки, ведя переписку с МЦУ Владивостока в telegram-чате главы города, говорят о необходимости строительства нового прямого выезда из микрорайона.