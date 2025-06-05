Змеинку спасут от транспортного коллапса, если администрация Владивостока найдёт на это деньги

Альтернативный проезд проходит вдоль школы № 81 — это разбитая дорога, непреодолимая для легковых автомобилей, а иногда и для внедорожников. Недавно по ней не смог проехать автомобиль скорой медицинской помощи. В ответ на запросы горожан МЦУ Владивостока рапортует, что проезд отремонтируют в текущем году при дополнительном финансировании, в противном случае — в 2026 году.
Сейчас водителям, которым надо проехать к линии домов на улице Каштановой и к домам №№ 2, 4, 6 по улице Кипарисовой, приходится пробираться через микрорайон через придомовые территории либо объезжать перекрытие неудобным и долгим путём через улицу Катерную. А жители домов №№ 18−20 на Кипарисовой столкнулись с другой проблемой — именно через их двор пытаются выбраться автомобилисты, оставшиеся без широкого, нормативного проезда по Каштановой, местные автовладельцы попадают в дорожный затор уже при попытке выехать на магистральные дороги — улицы Окатовую, Олега Кошевого, Героев-Тихоокеанцев. Жители Змеинки, ведя переписку с МЦУ Владивостока в telegram-чате главы города, говорят о необходимости строительства нового прямого выезда из микрорайона.
МЦУ Владивостока лишь отвечает, что застройщик «Каштанового двора» проводит работы легально, ему был выдан ордер на проведение земляных работ. Завершить работы планируется в течение двух недель (ответ от 4 июня 2025 года). Что касается нового прямого выезда на гостевую трассу, то «проектно-сметная документация по строительству дороги находится на государственной экспертизе; после получения разрешения и выделения финансирования начнется строительство, ориентировочно в 2026—2027 году».