Роспотребнадзор назвал продукты, которые сильнее всего подорожали за десять лет

Также в два раза выросли цены на говядину — до 560 рублей за килограмм против 252 рублей 10 лет назад, почти в два раза на курицу — 221 рубль за кило против 117. Молоко за десять лет подорожало в 1,9 раза — до 78 рублей за литр против 42 рублей, говорится в отчете.