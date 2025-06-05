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Анастасия Ивлеева погасила многомиллионный долг перед ФНС

Блогер Анастасия Ивлеева не имеет долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По последним данным, у Ивлеевой нет долгов перед ФНС.

Блогер Анастасия Ивлеева не имеет долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Ивлеева Анастасия действительно не имеет налоговых задолженностей перед Федеральной налоговой службой», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что Ивлеева должна налоговой около 11,3 миллиона рублей.

Многомиллионный долг у блогера был обнаружен еще в прошлом году. Из-за него ФНС заблокировала счета Ивлеевой, также был наложен арест на Lamborghini и квартиру. При этом ее адвокаты отмечали, что, скорее всего, под блокировку попали не личные счета, а корпоративные. Серьезная проверка Ивлеевой началась после скандальной «голой вечеринки».