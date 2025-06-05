Анастасия Ивлеева погасила многомиллионный долг перед ФНС

Многомиллионный долг у блогера был обнаружен еще в прошлом году. Из-за него ФНС заблокировала счета Ивлеевой, также был наложен арест на Lamborghini и квартиру. При этом ее адвокаты отмечали, что, скорее всего, под блокировку попали не личные счета, а корпоративные. Серьезная проверка Ивлеевой началась после скандальной «голой вечеринки».